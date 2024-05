Saputo non vuole lasciare andare via Thiago: "Stagione super, farò di tutto per tenerlo"

Chiusa la partita Champions si apre quella di Thiago Motta. E’ il giorno della festa, al Dall’Ara, ma pure della promessa di Joey Saputo: "Incontro il mister questa settimana e farò di tutto per far sì che questo percorso prosegua". Farà di tutto, sapendo che l’ultima parola spetterà comunque al tecnico in scadenza, corteggiato da mesi dalla Juventus e sul quale dall’Inghilterra fanno sapere che Manchester United e West Ham potrebbero essere le sorprese dell’ultimo minuto. Mai dire mai con Thiago, che di scelte non scontate ha dimostrato di essere maestro. Mai dire mai anche con Saputo: che dieci anni fa promise di riportare il Bologna in Europa. Missione compiuta, pur passando da una stagione 2018-19 in cui il Bologna si ritrovò a rischio retrocessione. Saputo incontrò i tifosi in via dello Sport prima di esonerare Inzaghi: "Le cose devono cambiare e cambieranno". Altra promessa mantenuta e a Casteldebole sperano che possa scrivere un finale diverso da quello che pare scontato sulla vicenda del rinnovo di Motta: "Ricordo quanto accadde dopo il Frosinone, avevo fatto una promessa. Per me era molto importante far tornare grande il Bologna. È servito un po’ di tempo ma l’abbiamo fatto. È stata una stagione bellissima. All’inizio non pensavamo mai di poter arrivare dove siamo. Peccato per il risultato finale perché la vittoria sarebbe stata una bellissima maniera di chiudere la stagione qui al Dall’Ara, la ciliegina sulla torta". L’ennesima ciliegina. Ma resta una torta straordinaria: "Stagione fantastica", dice il patron. Notte fantastica nonostante il 3-3 con la Juventus e la rimonta subita. Ne arriveranno tante altre dal sapore europeo: "Dico la verità, ancora non ci posso pensare. La Champions League...abbiamo lavorato forte, come abbiamo sempre detto e siamo arrivati fin qui". Adesso viene il bello e il difficile: "Rimanere a questi livelli sarà difficile, ma daremo tutto per continuare questo percorso perché è bellissimo". Il difficile sarà anche trattenere Thiago. L’ora dell’incontro e della verità è vicina. Questa volta Saputo non può promettere il lieto fine. Solo che farà quanto in suo potere.

Se basterà lo si capirà a metà settimana, quando dovrebbe andare in scena il faccia a faccia tra il patron, il tecnico e la dirigenza, dopo i festeggiamenti che proseguiranno oggi con la grigliata interna e domani con il pullman scoperto per le vie della città. Raggiunta la Champions c’è da sciogliere il nodo dell’allenatore che guiderà la squadra al ritorno in Europa. Saputo vuole Thiago per scrivere nuove pagine di storia e non vuole darsi ancora per vinto.