Saputo pronto a un extra budget. Amian non si allena e aspetta Motta

All’indomani della cocente delusione di Firenze, la dirigenza rossoblù lancia un messaggio a tecnico, squadra e ambiente. O meglio, rilancia e a farlo è Joey Saputo. Faccia a faccia tra il patron, l’ad Fenucci, di ritorno da Roma e dalla riunione con il presidente federale Gravina sul tema riforme serie A: concesso un extra budget di mercato per portare a termine operazioni che in chiave presente rassicurino il tecnico Motta di poter lottare fino in fondo e che allo stesso tempo dia ai dirigenti margine di manovra per investire anche in chiave futura. L’operato sul campo di Thiago e dei rossoblù e sul mercato della coppia Sartori-Di Vaio meritano fiducia, perché si è innescato un meccanismo virtuoso che vede il Bologna in lotta per l’Europa e in fase di valorizzazione di calciatori che potrebbero portare in attivo i conti. E allora, Santiago Castro (19 anni) del Velez, che Thiago Motta ha detto di non conoscere, potrebbe diventare l’extra budget e l’investimento per anticipare l’estate, vista l’esplosione di uno Zirkzee che ha gli occhi addosso di Bayern Monaco, Juventus, Inter, Milan, Newcastle e Manchester United e che sarà difficile da trattenere. Ma con Castro, punta centrale classica, potrebbe arrivare un’altra pedina, più duttile: un attaccante che possa anche ricoprire il ruolo di esterno sinistro, viste le difficoltà di Karlsson, fuori ormai da due mesi e destinato a rientrare solo dopo la sosta.

Il tutto unito a un difensore centrale: Kelvin Amian (25 anni) è in cima alla lista dei desideri. Di più: il difensore francese dello Spezia lunedì non si è allenato lamentando un dolore alla schiena sospetto. Il tutto dopo una telefonata arrivata direttamente da Thiago Motta, che gli ha detto di volerlo, pur senza garantirgli un posto da titolare. E’ lui il difensore centrale che può giocare terzino destro che vuole il tecnico. Lo vogliono anche Palermo, Cagliari e Montpellier, ma Amian aspetta il Bologna. Dettaglio che dettaglio non è: lo Spezia chiede 4 milioni di euro, il Bologna non è disposto ad andare oltre i 2,5 più bonus e per ora propone un prestito con obbligo di riscatto, forte della volontà del giocatore.

Il Bologna attende con fiducia, ma gioca su più tavoli. In arrivo entro il week end la dirigenza del Partizan per trattare Mihajlo Ilic (20): il Bologna potrebbe provare a prenderlo subito con una valutazione di 2,5 milioni, o provare a bloccarlo per l’estate: dipenderà anche dagli sviluppi dell’operazione Amian. E per l’attacco? Per Castro il Velez ha aperto alla trattativa chiedendo 7 milioni più bonus più una percentuale sulla futura rivendita. Intanto la dirigenza lavora anche sul brasiliano Talles Magno (21) del New York, ex nazionale Under 17 e nel mirino anche della holding City Football Group, dove lavora l’ex diesse rossoblù Riccardo Bigon. Fari puntati anche su un altro giocatore: l’ivoriano del Servette Chris Bedia (27), che tra campionato svizzero ed Europa League ha messo a segno fin qui 14 reti e 3 assist in 25 presenze: è in scadenza di contratto a giugno e Sartori lavora per capire se il Servette possa liberarlo subito, in cambio di un indennizzo.