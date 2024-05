Sartori guarda al greco dell’AZ. E tornano d’attualità il norvegese del Celta e il nigeriano del Lione. Pavlidis, Strand Larsen, Orban: tanti nomi per il nuovo centravanti

Prima l’allenatore e poi il mercato: Odgaard è stata l’unica eccezione alla regola. Ma il fatto che il club rossoblù impegnato nella rincorsa alla Champions fino a una settimana fa e con contorni che hanno poi cambiato gli scenari futuri, non abbia presentato offerte su nessun tavolo non significa che non abbia seguito giocatori o piani in mente. Che Zirkzee sia possibile partente il Bologna ne è consapevole da un pezzo e non a caso segue un paio di giocatori da due anni almeno, con assalti sfumati nelle ultime estati.

Se con gli introiti della Champions, in caso di addio di Joshua possa essere l’estate buona per coronare la rincorsa lo si capirà una volta sciolto il capitolo Thiago e l’eventuale nuovo allenatore. Di certo c’è che Vangelis Pavlidis (25 anni) dell’Az Alkmaar fu inseguito un’estate fa, dopo un’annata da 22 reti e 14 assist tra campionato olandese e Conference League: sfumò. Piace ancora, anche perché nell’anno in corso il greco cresciuto tra Bochum, Borussia Dortmund e Willem è cresciuto ancora: 28 reti e 3 assist in Eredivisie e 4 reti e 2 assist considerando pure coppa nazionale Conference League. L’Az è fucina di talenti alla quale Sartori ha attinto spesso negli ultimi anni e con la sola eccezione di Karlsson ha dato soddisfazioni: da Koopmeiners (all’Atalanta) a Reijnders (Milan), fino ai rossoblù Beukema e Odgaard, fresco di riscatto. I canali sono buoni, il prezzo d’asta pare aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni, anche se il Bologna ancora non ha intavolato una trattativa.

Altro nome papabile è quello di Jorgen Strand Larsen (24 anni). Il Bologna aveva seguito il norvegese in Olanda due anni fa, ai tempi del Groningen, mollando la presa di fronte alla richiesta di 13 milioni. E’ reduce da un’ottima annata in Liga con il Celta: 12 reti e 2 assist, 7 marcature negli ultimi 6 mesi. A proposito di giovani talenti, chi si è pentito di non aver ascoltato in passato le sirene rossoblù è Gift Orban (21) del Lione, che dopo due anni in Belgio al Gent con 32 reti in 52 presenze è approdato in Francia, dove però ha messo assieme solo 3 gol e 16 apparizioni. Difficile che il Bologna ci punti con l’approdo in Champions: magari tra qualche, se il nigeriano (considerato tra i più talentuosi in Belgio due anni fa al pari di Boniface) intanto dovesse ritrovarsi in Francia, dove comunque hanno sborsato 15 milioni per il suo cartellino. Pare possibile l’addio di Toni Martinez (26) con il Porto e dal Belgio riferiscono che il Bologna abbia visionato pure l’algerino Amoura (23 anni, 17 reti) del Saint Gilloise, il club dal quale è arrivato El Azzouzi, e il togolese Denkey (23 anni, 23 gol). Ma prima urge l’allenatore, partita da cui dipenderà il probabile addio di Zirkzee.

Marcello Giordano