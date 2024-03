SEDE portafortuna. A luglio si ritorna nel cuore di Valles: manca solo la data

Squadra che vince non si cambia: vale anche per la sede del ritiro. Le mucche di Valles hanno portato bene ai rossoblù, che sono in piena corsa per la Champions. Ebbene: da ieri è ufficiale che, a luglio, i rossoblù svolgeranno il ritiro estivo nella frazione di Rio Pusteria (Bolzano). Solo a fine campionato, quando sarà chiaro l’eventuale cammino in Europa, verranno definite le date del soggiorno in Alto Adige, organizzato con la collaborazione di ‘Dolomiti Sport Event’ e ‘Ski & Almenregion Gitschberg Jochtal’.