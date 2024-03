Si fa dura per magnani. Primavera in ritardo. Perde 0-3 con la Lazio e sprofonda in coda

E’ finita come non doveva finire, ma com’era prevedibile che finisse quando la penultima in classifica (ora ultima) gioca sul campo della terza. Ieri il Bologna Primavera ci ha lasciato le penne con la Lazio, portando a casa dal viaggio a Formello uno 0-3 che, al netto dei due legni colpiti dai rossoblù, non lascia spazio ai rimpianti. L’ennesimo ko dei rossoblù, guidati in panchina da Francesco Morara dal momento che il tecnico Paolo Magnani era squalificato, spalanca invece il baratro delle paure. Il Frosinone, ultimo e staccatissimo solo qualche settimana fa, con i tre punti conquistati domenica ai danni della Sampdoria ha coronato la sua rimonta agganciando la Primavera rossoblù a 20 punti.

Ultimi erano e ultimi restano i ciociari, ma adesso al pari del Bologna. E a maggio l’ultima in classifica sarà la sola squadra a retrocedere in Primavera 2. Ecco perché la doppietta di Gonzalez (primo gol su rigore, conquistato già dopo trenta secondi) e la rete di Di Tommaso aprono scenari davvero inquietanti. Toccherà a Magnani rimettere insieme i cocci e reagire subito con l’Empoli, avversario da affrontare domenica alle 15 a Casteldebole. Sapendo che anche Monza (23 punti) e Sampdoria (25) sono in zona paura.

m. v.