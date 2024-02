"Spareggio Champions alle 19: 23mila spettatori garantiti al Dall'Ara, ma settore ospiti ancora in vendita"

Quanto vale, in termini di spettatori, uno spareggio per la zona Champions alle 19 di un giorno feriale? Risposta complessa. Meglio allora far parlare i numeri: a ieri, tra abbonati e biglietti venduti, erano circa 23 mila le presenze garantite al Dall’Ara. Di questi 1400 sono tifosi viola, che non è detto che riescano a riempire tutto il settore ospiti. La curva San Luca, però, è esaurita, così come la Kids Stand. Restano in vendita biglietti per tutti gli altri settori.

Oggi alle 16, intanto, scatta la prevendita per i biglietti di settore ospiti per il Lazio-Bologna di domenica. Il tagliando, sul circuito Vivaticket, costa 30 euro.