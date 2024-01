Spezia, il caso. Pressing di Amian per ritrovare Thiago

Kelvin Amian (25) spera ancora nel Bologna e prende tempo. Il difensore dello Spezia, che Thiago ha allenato ai tempi della sua avventura in Liguria, è stato convocato ieri dalla dirigenza, per essere messo al corrente dell’offerta del Palermo che i bianconeri sarebbero intenzionati ad accettare: 3,5 milioni per il cartellino più la contropartita Soleri (attaccante che segnò al Bologna con la maglia rosanero in amichevole estiva). Niente da fare, Amian ha ribadito l’intenzione di voler aspettare un’altra settimana e di sperare ancora di poter tornare a lavorare con Thiago in A. Lo Spezia, nel caso vorrebbe la stessa cifra e potrebbe chiedere l’inserimento di Raimondo. Ma l’attaccante sta giocando con continuità e si sta mettendo in mostra a Terni: 7 gol in 20 gare per l’azzurro Under 20, che il Bologna non ha intenzione di spostare. Non per Amian, considerato l’innesto in difesa di Mihajlo Ilic (20), che rientrerà a Bologna all’inizio della prossima settimana, terminate le pratiche per il visto.

m.g.