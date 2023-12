Spinazzola non riesce mai a sfondare. La gara di Sanches dura 19 minuti

Rui Patricio 6. Non può nulla sui gol, sbriga l’ordinario.

Mancini 6. Dei tre è quello più solido, con le buone o con le cattive.

Llorente 5. Prova a sorprendere Ravaglia da centrocampo su punizione e quasi ci riesce. Alza subito il tono agonistico della gara con un giallo, ma dietro soffre tanto Zirkzee.

Ndicka 5. Prova a prendere a uomo Ndoye per coprire le spalle a Spinazzola, ma quando si lancia a campo aperto lo svizzero è imprendibile: nascono da quella zona le azioni pericolose del Bologna e le due reti.

Kristensen 5,5. Le iniziative giallorosse arrivano dalla fascia del danese, che in più di un’occasione vince il duello con il connazionale Kristiansen. Da un suo cross per Belotti nasce l’azione più pericolosa della Roma e limita Saelemaekers. Sfortunato e in ritardo sull’autorete, però.

Cristante 5. Bene finché c’è da distruggere e difendere. Ma quando dopo il vantaggio rossoblù la Roma deve anche costruire e la gara si apre va in difficoltà a livello di passo, perdendo i riferimenti sul continuo movimento dei centrocampisti del Bologna.

Paredes 5. Troppo compassato.

Pellegrini 5,5. Aggressività e spinta. Prova ad abbinare le due fasi, ma non sempre con lucidità e qualità. Sfiora il gol nella ripresa, poi il cambio.

Spinazzola 4,5. Non sfonda mai. Poca spinta e tanta sofferenza sulla sinistra. Non al meglio, lontano dalla migliore condizione e si vede.

El Shaarawy 5,5. La cosa più bella è l’assist per Belotti, che però è in fuorigioco. Da seconda punta fatica, meglio da esterno nella ripresa, ma con poca fantasia.

Belotti 5,5. Nel primo tempo ha sulla testa la palla del vantaggio, ma Ravaglia in tuffo gli dice no. Spreca un’altra occasione a dieci dalla fine. Lotta, rientra, ma non punge.

Sanches 4,5. La sua partita dura 19 minuti. Entra per Spinazzola e lascia il posto a Bove: l’atteggiamento evidentemente non piace.

Bove 6. Lotta e corre, con lui la Roma è più solida. Azmoun 5. Non cambia l’inerzia.

All. Mourinho 5. Roma tesa, ruvida e brutta. Sul piano del gioco l’allievo Mourinho e il Bologna lo superano, mentre lui perde la pazienza con Sanches.