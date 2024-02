Striscioni, magliette e un video per celebrare Mihajlovic. Emozioni nel ricordo di Sinisa. Arianna: "I due club che amo»

Il coro iconico dei tifosi della Lazio ("E se tira Sinisa è gol"), l’applauso commovente dell’Olimpico, due sue maglie di quando giocava che rubano gli occhi dietro le panchine. E poi: lo striscione ‘Sinisa nel cuore’ che campeggia in curva Sud e le immagini, struggenti, di Mihajlovic che batte le sue punizioni leggendarie in maglia Lazio e che, in versione eroico fantasma, si regge in piedi a stento al Bentegodi, nella veste di allenatore del Bologna segnato dalla lotta con la malattia. Difficile all’Olimpico contenere l’emozione. C’è riuscita solo in parte Arianna, presente coi figli del tecnico che martedì avrebbe compiuto 55 anni, Dusan, Nicholas, Miroslav e Viktorija. "Lazio-Bologna vi amo" ha scritto Arianna su Instagram, sintesi perfetta degli amori calcistici di Sinisa.