Tanta voglia, ma poca lucidità. Freuler si sdoppia per i compagni. Posch e Lucumi, alta affidabilità . Urbanski, manca ancora il guizzo

Skorupski 6 E’ attento, al 28’, quando mura la conclusione ravvicinata di Djuric. Antenne sempre dritte, perché il Monza non rinuncia mai a pungere. Nella ripresa Colpani lo grazia, ma lui resta fino alla fine sul pezzo.

Posch 6,5 Zerbin, sulla sua corsia, nel primo tempo gli crea più di un grattacapo. Nella ripresa cambia passo e per due volte s’inventa assist-man: prima per Orsolini e poi per Freuler.

Beukema 6 Al rientro dopo due partite in infermeria dimostra di aver conservato il piglio da pilota del reparto, nonostante una fase offensiva del Monza sempre potenzialmente piena di insidie.

Lucumi 6,5 Mette il silenziatore a Djuric, lasciandogli un po’ di spazio solo quando al 28’ il bosniaco prova a sorprendere Skoruspki. Corpo a corpo rusticani in area monzese col ruvido Izzo. E anche nella ripresa non molla un centimetro.

Kristiansen 5,5 Colpani è un pessimo cliente perché può trasformare in oro ogni pallone: bravo il danese a limitarne la pericolosità anche se questo gli toglie qualcosa nella fase offensiva. Al 49’ si perde Colpani in area e l’attaccante lo grazia.

Freuler 6,5 E’ l’uomo ovunque del sistema di gioco di Thiago, che ripulisce tutti i palloni sporchi e li trasforma in giocate per i compagni. Nel primo tempo un paio di recuperi difensivi fanno spellare le mani al Dall’Ara. Al 77’ però è grave non trovare la porta dal cuore dell’area dopo l’assist di Posch.

Aebischer 6 Equilibratore un po’ più invisibile del solito. Non si ricorda una giocata vera, ma lo salva (forse) la quantità.

Ferguson 6 Sulla corsia destra si alterna con Orsolini per confezionare incursioni mai banali. Al 40’ ha sul piede il pallone per bucare Di Gregorio ma la sua volée non trova la porta. Nella ripresa si arrende a un guaio fisico.

Urbanski 5,5 Siamo alle solite: giocatore che ha piede educato, ma impatto minimo sulla partita. Anche quando nella ripresa da esterno torna mezzala.

Ndoye 6 Non lucidissimo, ma almeno uno spunto nel finale lo regala.

Allenatore Motta 6 La frenesia da Champions di chi vuole sbloccare subito il risultato il suo Bologna se lo porta un po’ in campo. Si spazientisce per le perdite di tempo degli uomini di Palladino, ma fa riflettere anche un Urbanski in campo per novantacinque minuti e Fabbian zero. E anche venti minuti finali di Castro forse avrebbero fatto comodo.

Voto squadra 6

Massimo Vitali