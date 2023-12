TANTI DUBBI. Lucumi scalpita. Fergie può rifiatare

Turn over sì, rivoluzione no. Thiago medita di ripartire da Ndoye, Zirkzee e Saelemaekers in attacco. Con Karlsson ai box e Orso fuori dai convocati, il tecnico potrebbe rinunciare a Ferguson dal 1’ per inserirlo a gara in corso come cambio sull’esterno, insieme a Lykogiannis. Aebischer potrebbe ritrovare una maglia in mediana con Fabbian e Moro, mentre dietro non sono da escludere i ritorni di De Silvestri e Lucumi, con le riconferme di Beukema e Kristiansen, in ballottaggio con Lykogiannis. Non è da escludere il ritorno di Skorupski tra i pali.