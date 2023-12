Terza gioia di fila. Primavera, che colpo in casa Juventus

Terza vittoria di fila per la Primavera rossoblù, che al 93’ espugna il campo della Juventus infliggendole un 2-1 che contiene un messaggio: dopo un avvio di stagione tutto in salita la squadra di Vigiani ha preso le misure al campionato e a suon di vittorie sta risalendo la classifica. E così dopo Monza e Lazio, ieri è arrivata la vittoria in trasferta. Dopo il vantaggio rossoblù firmato da Ebone al 14’ i bianconeri hanno trovato il pari con Scienza al 57’ ma sono stati punti da una ripartenza al 93’ firmata da Tonin. Sabato al ‘Galli’ arriva la Fiorentina: per il fiorentino Vigiani un derby da non sbagliare.