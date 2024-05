Thiago Motta lascia il Bologna col fiato sospeso: “Futuro? Non ho ancora deciso”

Bologna, 18 maggio 2024 - Thiago continua a lasciare il Bologna e tutta Bologna con il fiato in sospeso. “Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente. Sta arrivando il momento di farlo, ma va fatto internamente e con grande rispetto per tutti".

Thiago Motta non ha ancora svelato dove allenerà il prossimo anno

Con queste parole, Motta riesce ancora una volta a rimandare la decisione sul suo futuro. Più che altro una sentenza ormai, nell’accezione più negativa che può assumere questa parola. E’ vero, lunedì sera c’è un Bologna-Juventus che vale il terzo posto in classifica, ma è altrettanto vero che il tecnico italo-brasiliano aveva stabilito nel raggiungimento della Champions League.

E, invece, dopo l’aritmetica dell’Europa più alta, non è arrivata alcuna comunicazione. Nuvole, soltanto nuvole che col passare dei giorni si fanno sempre più scure. E dietro quei nuvoloni, tutto fa pensare che ci sia la Juventus. Da mesi, infatti, si gonfiano i rumors su Thiago come prossimo allenatore bianconero. Ma tra il dire e il firmare c’era di mezzo Allegri: ora non c’è più nemmeno questo ostacolo.

“Io non ho deciso niente e non ho firmato niente – continua a dichiarare Motta -. La settimana prossima dovremo vederci, parlare e comunicare la decisione insieme" .

In conferenza stampa gli viene chiesto se questo clima di indecisione e mistero non rischi di rovinare l’umore di un ambiente, di un popolo che mercoledì si appresta a celebrare con una grande festa i rossoblù e il risultato storico raggiunto. Risposta: “Io penso che sia il caso di godersi la festa pensando a quello che di grande abbiamo fatto, ma non sono la persona che deve consigliare niente a nessuno. Quando incontro qualche tifoso in città trovo tutti molto soddisfatti e contenti di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, i tifosi, il club, i ragazzi e anche voi giornalisti”.