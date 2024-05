Thiago non può più rimandare il futuro: è il giorno della verità con il Bologna

Bologna, 23 maggio 2024 – E’ il giorno della verità: è il giorno del faccia a faccia tra il patron del Bologna Joey Saputo e Thiago Motta. Se sarà anche il giorno dell’ufficialità del verdetto non è certo, perché ad anticipare l’incontro è stata la seguente notizia: niente conferenza stampa pre partita per il tecnico rossoblù. Il motivo? La conferenza sarebbe stata monopolizzata esclusivamente dalle domande sul suo futuro, alla vigilia di un match in cui il Bologna ha l’opportunità di blindare aritmeticamente la quarta piazza e la possibilità di prendersi la terza, a patto di battere il Genoa e che l’Atalanta non strappi i tre punti al Torino. Questa la spiegazione fatta filtrare dal quartier generale rossoblù, dove si precisa però che la scelta di non parlare è stata interamente di Thiago.

Ma la verità è che le domande sul futuro le ha sempre dribblate senza fatica negli ultimi mesi e avrebbe potuto farlo un’ultima volta. Invece no. E’ l’ennesimo cattivo presagio alla vigilia dell’incontro, che si unisce al messaggio di Saelmaekers post Juventus dal sapore di addio, come se lo spogliatoio già sapesse. Da Saputo a Fenucci il messaggio è stato unanime: "Faremo di tutto per convincerlo a restare".

Oggi si metteranno le carte sul tavolo in un faccia a faccia che dovrebbe essere interamente tra il tecnico e il patron, che nell’ultimo periodo ha cercato di stringere un rapporto personale per riscrivere un finale che pare segnato. Si capirà se ci siano ancora margini per arrivare alla riconferma o meno, anche se a poco più di un mese dalla scadenza e senza averne parlato fin qui, pare dura. Insomma, Thiago è l’uomo delle sorprese e in quanto tale sperare è lecito. Ma nell’ambiente calcistico italiano e non solo non c’è uno pronto a scommettere sulla possibilità che l’allenatore rimanga a Bologna.

La Juventus lo attende dopo averlo corteggiato da gennaio, con un contratto di 2 anni con opzione per il terzo pronto, anche se Motta giura di non aver parlato in prima persona con nessuno. Dalla Spagna e dalla Premier League, forti del fatto che Thiago sia l’uomo delle scelte non scontate, assicurano che la scelta non sia già stata presa e che ci potrebbe essere ancora spazio per un’ultima sorpresa e di un sorpasso - a questo punto clamoroso - alla Juventus al fotofinish: a Barcellona si parla con insistenza di Motta, peraltro un ex blaugrana, da una decina di giorni come possibile erede di Xavi insieme a Marquez e Conceicao Flick.

Dall’Inghilterra, invece, sono certi che il Manchester United e il West Ham sarebbero pronti a dare carta bianca a Motta per i piani di rilancio dei due club, guarda caso tra coloro che sono interessati anche a Joshua Zirkzee, insieme a Inter, Milan, Napoli, Arsenal, Newcastle e quella Juventus che punta pure Calafiori. Parlerà dopo la partita con il Genoa, Thiago. E allora, potrebbe non evadere più l’argomento. Specie se nel frattempo Bologna e Thiago avranno stabilito come e quando comunicare il futuro. "Lo faremo insieme".

Da domani sera, dopo la partita in casa del Genoa, ci sarà il liberi tutti. E da stasera potrebbe essere libero Thiago, a un passo dalla Juventus e con la possibilità di sorprendere ancora tutti, qualora scegliesse di tentare l’avventura all’estero. Lasciando il Bologna a caccia del suo erede ma con una Champions in mano 40 milioni in pianù in cassa.