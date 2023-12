TIFOSI IN TRASFERTA. La Curva Sud quasi esaurita. Già pronti per Cagliari

Assalto alla Curva Sud. Impresa pacifica, però, come in in tutti gli esodi dei tifosi rossoblù in questo 2023 ricco di soddisfazioni. La Curva Sud è quella dello stadio Friuli di Udine, oggi Bluenergy Stadium, vicina a esaurire i 5 mila posti disponibili dopo che la presenza rossoblù si è allargata a macchia d’olio. Quanti di quei 5 mila siano tifosi rossoblù (sicuramente la maggioranza) e quanti bianconeri non può stabilirlo nemmeno il club friulano dal momento che la vendita è libera in settori in cui sarà possibile ‘mischiarsi’. Di certo c’è solo che dopo aver esaurito in un amen i 1.300 posti del settore ospiti (ieri l’Udinese ha messo in vendita un mini-contingente di riserva in quel settore) i tifosi rossoblù si sono gettati a capofitto sui settori limitrofi, senza contare che i bolognesi hanno acquistato tagliandi anche in tribuna e nei distinti.

Nel frattempo la curva Bulgarelli si sta mobilitando per la trasferta di domenica 14 gennaio a Cagliari. I gruppi della curva hanno organizzato un volo charter, con partenza alle 11 dal Marconi e rientro alle 20 dall’isola. I posti sono limitati e il costo del volo, tasse comprese, è di 290 euro (info e prenotazioni ai numeri 334 9991749 e 328 7915865).

m. v.