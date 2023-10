Toljan, un salvataggio e tanta spinta. Volpato cambia passo ai neroverdi

Consigli 6 Si salva su Zirkzee al 90’ e pure su Orsolini nel primo tempo. Fa quel che deve e quel che può, perché su Zirkzee è incolpevole.

Toljan 6,5 Salva sulla riga al 75’ un gol fatto di Orsolini, e annulla Saelemaekers. Il tutto senza rinunciare a spingere.

Erlic 5 Il vantaggio rossoblù è una magia di Zirkzee, ma lui la consente facendosi trovare scoperto su un lancio di 50 metri. Prova a rifarsi su sviluppi di piazzato senza riuscirci

Ferrari 6,5 Sempre puntuale in chiusura e nella direzione del reparto arretrato. In occasione del 2-1 annullato a Zirkzee è freddo nel tenere in fuorigioco Orsolini.

Viña 6 Dionisi gli chiede di spingere tanto e lui sfiora anche il gol da fuori, ma lasciando tanto campo alle spalle che Orsolini può sfruttare.

Boloca 7 Gran gol da fuori, ma pure giocate eleganti in ripartenza e tanti palloni riciclati. In ascesa.

Thorstverdt 6 E’ una delle novità: preferito a Racic offre incursioni e più peso offensivo, ma cala alla distanza e nella ripresa viene sostituito.

Berardi 6,5 Skorupski gli dice no sul tiro a giro che è il suo marchio di fabbrica. Non sempre lucido, ma quasi sempre nelle azioni neroverdi che contano.

Bajrami 6 Vicino al gol nei primi minuti, spreca un’occasione al quarto d’ora della ripresa, ma è presente in entrambe le fasi. Nel complesso, offre equilibrio.

Laurientè 5 Manca di cattiveria negli ultimi 20 metri e non incide. Altra prestazione di ombre e qualche luce, sostituito.

Pinamonti 6 Lotta su ogni pallone, sfiora il gol con un tiro a giro nel primo tempo. Niente gol ma fa reparto.

Racic 6 Fisicità e ordine.

Ceide 6 Crea per Volpato, offre strappi nel finale.

Volpato 6 Sfiora il gol a 9 dalla fine, entra con vivacità.

Defrel sv

Pedersen sv

Allenatore Dionisi 6 Deve sistemare la fase difensiva, visto che il suo Sassuolo subisce gol da 18 gare, ma riaccende la squadra che evita il terzo ko casalingo e che ritrova coraggio e capacità di offendere con Bajrami e Thorsverdet in avvio e pure slancio con i cambi nella ripresa.

Voto squadra 6

Marcello Giordano