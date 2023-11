Bologna Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 27 novembre 2023 - Desideri d'Europa che si mischiano con la realtà: una classifica in perenne movimento. Velleità di Coppa per Bologna e Torino, che si sfidano questa sera (ore 20.45) al Dall'Ara, nella gara che chiude il tredicesimo turno di campionato. Il Bologna, in caso di vittoria - riparatoria dopo il ko di Firenze - sarebbe quinto in campionato, se invece il Toro dovesse trionfare in Emilia, per la squadra di Juric si aprirebbero le porte del settimo posto.

Arbitrerà Colombo della sezione di Como, a Dazn la trasmissione in esclusiva dell'evento.

Come arriva il Bologna

Infermeria in continuo aggiornamento per il Bologna, che nell'ultima settimana ha perso ben tre giocatori: Orsolini, Bonifazi e Corazza. A loro si aggiungono Soumaoro e Karlsson, mentre El Azzouzi, che si pensava potesse recuperare per questa sera, non sarà in panchina coi suoi compagni.

Ecco allora che nel 4-2-3-1 di Motta le scelte sembrano essere abbastanza decise: davanti a Skorupski linea a 4 con Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen. Lucumì insidia Calafiori - che si sposterebbe a sinistra - Lykogiannis fa lo stesso con Kristiansen. In mediana non si tocca la coppia formata dagli svizzeri Aebischer e Frueler, mentre alle spalla di Joshua Zirkzee agirà Ferguson. Sulle corsie offensive spazio alle uniche ali a disposizione: Ndoye a destra, Saelemaekers a sinistra.

Come arriva il Torino

Nemmeno la formazione di Juric ha di che gioire guardando la lista degli infortunati: il recupero lampo dell'ultimo minuto è quello di Linetty, che sicuramente siederà in panchina ma che ha voglia di incidere, tanto a gara in corso quanto dall'inizio. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, Tameze sarà ancora una volta adattato a braccetto di destra, con Buongiorno e Rodriguez a completare la retroguardia. Vlasic agirà da mezzala, con lui Ilic e Gineitis, mentre a Lazaro e Bellanova le chiavi delle corsie laterali. Davanti, all-in: c'è Sanabria al fianco di Zapata.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen; 20 Aebischer, 8 Freuler; 11 Ndoye, 19 Ferguson, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee Panchina 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 22 Lykogiannis, 26 Lucumì, 29 De Silvestri, 6 Moro, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 77 Van Hooijdonk.

All.: Thiago Motta.

TORINO (3-5-2): 32 Milinkovic-Savic; 61 Tameze, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 66 Gineitis, 8 Ilic, 16 Vlasic, 20 Lazaro; 9 Sanabria, 91 Zapata. Panchina 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 27 Vojvoda, 84 Antolini, 93 Soppy, 77 Linetty, 7 Karamoh, 10 Radonjic, 11 Pellegri, 23 Seck, 73 Savva.

All.: Ivan Juric.