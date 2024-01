Trattative: Castro pista viva, sfuma Veliz che si è infortunato. Contatti con l’Anversa per la punta belga. Sartori su Balikwisha, idea Okereke

Il Bologna tiene viva la pista Santiago Castro (19 anni). Ma il Velez pretende il pagamento della clausola rescissoria da 9,1 milioni a cui si aggiungerebbero le commissioni, forte degli interessamenti di Stoccarda, Lipsia, Nantes, Genoa e Brentford. Il Bologna deve quindi perlustrare il mercato a caccia di alternative, qualora si complicasse ulteriormente l’affare, nonostante il gradimento di Castro per la destinazione rossoblù. Sfuma Alejo Veliz (20) del Tottenham, che si è infortunato al ginocchio nelle ultime ore, in FA Cup , con il tecnico degli Spurs Postecoglou che ha messo in preventivo almeno un paio di mesi di stop: troppi.

Dal Belgio, però, arriva la notizia che Sartori e Di Vaio hanno avuto contatti recenti con l’Anversa: oggetto della discussione, Michel-Ange Balikwisha (22 anni), autore fin qui di 8 gol e 8 assist in 23 presenze, tra campionato e Champions, giocatore che può essere impiegato sia da esterno che di punta. E’ l’identikit del giocatore che vorrebbe Motta, che da mesi deve fare fronte all’emergenza esterni: sulla carta pronto subito e pure futuribile, come lo vorrebbero i dirigenti, ma la valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro è scoglio da limare. E’ più o meno la stessa richiesta da Porto e Benfica per Toni Martinez (26) e Petar Musa (25), che però sono prime punte classiche.

Intanto, la Cremonese pensa all’uscita di Okereke (26), offerto già in estate: potrebbe rappresentare un’alternativa low cost qualora non si sbloccassero gli obiettivi principali e il Bologna dovesse cedere Van Hooijdonk, nel mirino del Celtic. Movimenti e sondaggi anche in difesa, dove l’esclusione dai convocati anche con il Genoa di Bonifazi conferma la volontà di ritoccare il reparto arretrato. Anche il Genoa, in caso di cessione di Dragusin, potrebbe iscriversi alla corsa per il rossoblù, già sondato da Salernitana, Sassuolo, Verona e Cagliari. Il Bologna pensa a Bosko Sutalo (23) della Dinamo Zagabria e Martin Erlic (25) del Sassuolo, ma non è escluso che possa puntare su un esterno, dove ci sono da definire le posizioni di De Silvestri, Lykogiannis e Kristiansen a fine stagione: Zanoli (23) del Napoli, Zortea (24 tratta con il Frosinone) dell’Atalanta e Tiknizyan (24) della Lokomotiv Mosca sono profili seguiti. Prima di tutto, però, il Bologna dovrà decidere se impostare un mercato di prospettiva o rivolto esclusivamente al presente.

Marcello Giordano