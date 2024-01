Ultime 6 in casa vinte: traguardo di presenze per il portiere. Skorupski fa 200 e spera nell’effetto Dall’Ara. Coppa Italia martedì 9, biglietti a ruba per Firenze

Un occhio al fortino Dall’Ara e l’altro al Franchi, dove martedì alle 21, adesso è ufficiale, si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia con la Fiorentina per cui ieri pomeriggio è scattata la caccia al biglietto: in via di esaurimento i 2.314 posti di curva ospiti. Il fortino Dall’Ara è tutto scritto nei numeri. I rossoblù in campionato hanno vinto le ultime 6 partite giocate davanti al proprio pubblico: di queste le ultime 4 senza subire gol. E’ al Dall’Ara che il Bologna di Thiago fin qui ha costruito gran parte delle sue fortune e cominciare il 2024 con altri tre punti vorrebbe dire allungare la striscia.

Per Lukasz Skorupski sarebbe anche il modo migliore per tagliare il nastro delle 200 gare ufficiali in maglia rossoblù. Il lungo viaggio a Casteldebole del numero uno polacco cominciò in un Bologna-Padova 2-0 di Coppa Italia datato 12 agosto 2018. Trentadue anni compiuti a maggio, Skorupski ha un contratto che scade nel giugno 2025 (con opzione per un’altra stagione) ma in estate ha ricevuto una proposta da un club dell’Arabia Saudita.

Questa notte dovrebbe toccare a lui mentre martedì in Coppa Italia dovrebbe essere il turno di Ravaglia. A proposito di Fiorentina: la vendita dei biglietti di curva ospiti è scattata ieri alle 17 ed è proceduta a passo speditissimo. Di fatto il settore ospiti è già quasi esaurito.

m. v.