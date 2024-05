Un Bologna che non decolla mai. Saelemakers non trova la posizione. Inedita serata storta per Fabbian. Aebischer l’unico a creare pericoli

Posch 5,5 In appoggio alla manovra se la cava, ma nel primo tempo troppe incursioni dal fondo sulla mattonella che lui dovrebbe presidiare. Poi poco altro.

Lucumi 6 Zapata è lo spirito Toro che carica a testa bassa, ma nel derby colombiano il rossoblù non soccombe. Duro come l’acciaio riesce quasi sempre, con le buone e con le cattive, a sventare la minaccia. Nella ripresa perde un pallone complicato, ma poi recupera bene.

Calafiori 6,5 Al 17’ si fa rubare tempo e posizione da Sanabria, che sfruttando il vantaggio lo anticipa e colpisce di testa la traversa. Bravo al 39’ a murare la conclusione di uno scatenato Zapata. In mezzo il lavoro di regista aggiunto, con idee però più confuse del solito. Ruggente nell’incursione d’attacco all’85’.

Kristiansen 5,5 Svagato e poco applicato, si prende i rimbrotti di Thiago e del suo compagno Lucumi quando perde un pallone per un eccesso di sicurezza. Al 67’ si perde Ilic e per fortuna salva Skorupski.

Freuler 6 In un Bologna che ne combina davvero poche riesce a salvarsi con una prestazione figlia più del mestiere che della brillantezza.

Fabbian 5 Anche lui nel primo tempo è una mosca che ronza nel bicchiere, alla ricerca di una via d’uscita che non c’è. Per due volte prova a fiondarsi in area, ma nessun compagno se ne accorge. Sorprendentemente impalpabile.

Aebischer 6,5 Esce dall’anonimato con una sciabolata da fuori area che al 38’ fa correre un brivido a Milinkovic-Savic. Altra bella fiammata al 60’, con un destro velenoso da fuori area che trova i guantoni del portiere granata.

Saelemaekers 5 Vale il ragionamento fatto per Ndoye: mai un guizzo, mai una sovrapposizione, mai un’intuizione. Qualche segnale di vita nella ripresa, ma è un fuoco fatuo.

Zirkzee 5,5 Gli arrivano pochi palloni puliti. La rasoiata dal limite al 14’ è una conclusione troppo affretta, la sponda al volo per un compagno in area al 38’ una bella intuizione. Al 49’ accelera sulla fascia ma non trova la porta. E’ un ‘nove’ che non punge.

Moro 6 Un po’ arrugginito, ma utile.

Orsolini 5,5 Speri nella fiammata, ma la fiammata non arriva. Odgaard 5,5 Battagliare non basta.

Castro sv Non pervenuto.

Allenatore Motta 5,5 Nel primo tempo il suo piano partita resta nel cassetto, a differenza di quello di Juric, che col pressing furioso spegne tutte le idee rossoblù. Qualche idea in più nella ripresa, ma il suo Bologna ha il braccino del tennista.

Voto squadra 5,5

Massimo Vitali