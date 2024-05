Un Bologna che ’spira’ sentimento. Verso un altro esodo al Maradona

Verso un nuovo tutto esaurito. Napoli potrebbe essere il grande appuntamento con la storia con la S maiuscola, per il Bologna, in viaggio verso la Champions League. E allora, manco a dirlo, la prevedendita per il Maradona è partita spedita, ad alti ritmi. La capienza del settore ospiti dello stadio partenopeo prevede una capacità da 2482 posti. Il Napoli ha aperto la prevendita per il settore ospiti ieri intorno a mezzogiorno e con squadra partenopea e dirigenti impegnati ieri a Udine sul campo non è stato fornito un dato esatto dei biglietti staccati. Arriverà probabilmente tra oggi e domani. Quello che è dato sapere è che il sito di biglietteria del Napoli riportava una disponibilità di biglietti media già ieri sera, dopo sole 6 ore. Segno che un migliaio di biglietti circa dovrebbe essere stato bruciato in poche ore.

Aspettando conferme, la sensazione è che i bolognesi si stiano organizzando per l’ennesimo esodo: se pure per l’ennesimo tutto esaurito lo si capirà meglio nelle prossime ore, ma di certo non ci sarebbe di che stupirsi. Che l’attesa stia salendo è un dato di fatto: d’altronde, con il pareggio tra Roma e Juventus dell’ultimo week end, il distacco sui giallorossi è rimasto invariato. Ergo, l’ennesimo colpaccio esterno della stagione potrebbe anche valere la Champions aritmetica, qualora poi Atalanta-Roma dovesse terminare in parità o con la vittoria della banda di Gasperini, il maestro di Thiago. Con le proprie forze, con una difesa di ferro (la terza migliore della serie A con 27 gol subiti) che nelle ultime settimane ha consentito di proseguire, seppur a piccoli passi, il cammino. Serve un ultimo colpaccio. E i bolognesi non lasceranno soli Freuler e compagni in quello che potrebbe essere il giorno decisivo per la storia.

Dalle trasferte all’Olimpico a quelle a San Siro, da quella di Torino in casa della Juventus fino all’ultima con i granata: i tutto esaurito nel settore ospiti si sono susseguiti, come i colpacci di un Bologna che è cresciuto di settimana in settimana e che pur in un periodo in cui ha rallentato il passo, accusando stanchezza e stress psicologico - come pure le altre big ora che si avvicina la fine della stagione e punti pesano doppio - in trasferta si è regalata l’ultima grande gioia, passando sul campo della Roma 3-1 in uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo una volta di più a Napoli, in caso di successo. Il tutto tenendo conto che Roma e Atalanta, tra semifinali di Europa League e finale di Coppa Italia (per i nerazzurri), dovranno spremere ulteriori risorse fisiche e nervose rispetto alla squadra di Motta. Che punta sulla tradizione positiva in trasferta, sul bomber da viaggio Zirkzee e sulla spinta della propria gente per mettere il punto esclamativo sulla stagione.