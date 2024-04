Un Bologna grigio e nervoso. Zirkzee, una giornata senza colori. El Azzouzi, la brutta copia di Roma. Skorupski sventa qualche minaccia

Skorupski 6. La ‘sfarfallata’ in uscita poco prima dell’intervallo è un regalo non scartato dall’Udinese. Nella ripresa sventa un paio di minacce e nel finale viene graziato prima da Davis e poi da Brenner.

Posch 5,5. Non brilla per intraprendenza quando deve sostenere la manovra. In compenso brilla un po’ per assenza sulla zampata di Payero: fa la diagonale ma arriva in ritardo.

Lucumì 5,5. Per novanta minuti, di riffa o di raffa, porta a casa la sufficienza. Ma sull’ultima transizione dell’Udinese si fa beffare da Davis che poi timbra il palo. Una sbavatura che poteva costare carissima.

Kristiansen 5,5. Due palloni persi in uscita nel primo tempo gridano vendetta. Si rifa, in parte, con un paio di cross che provano a scardinare il bunker dei friulani. Non un grande ritorno da titolare.

Freuler 5,5. Il pallone perso a centrocampo da cui ha origine l’azione del gol di Payero è pesante, quasi quanto il cross scriteriato nel fonale, con mezza difesa dell’Udinese impotente. In mezzo tante cose buone, con cui prova a risalire la corrente.

Ndoye 5,5. Se bastasse la quantità per lui sarebbe sempre festa. Nel primo tempo va al tappeto per tre volte, per l’eccessiva esuberanza dei suoi controllori. Dopo l’intervallo ha un pallone ghiotto, ma spreca la conclusione. Nel dubbio, perde anche il pallone da cui nasce l’espulsione di Beukema.

El Azzouzi 5. Ha tutta la famiglia in tribuna, ma per lui non è giornata da passerella. Nel primo tempo sbaglia molti appoggi: troppo macchinoso, e troppo poco tecnico, per sfuggire alla morsa degli avversari.

Aebischer 6. Primo tempo di grande sofferenza, ripresa volitiva in cui si fa ampiamente perdonare.

Zirkzee 5. Son quelle giornate un po’ così in cui non gliene riesce una, un po’ cannavarizzato’ dai centrali friulani che gli mordono i garretti, forse traendo spunto dal magistero difensivo del loro allenatore. Al Dall’Ara non segna da cinque mesi: gli resta solo la sfida con la Juve per spezzare il digiuno.

Orsolini 5,5. S’accende al pronti via ma sparisce in fretta dalla scena.

Corazza 6. Non gli tremano le gambe, fa il suo.

Lykogiannis sv

Fabbian sv

Motta 5,5. Nel primo tempo il muro di Cannavaro è il muro del pianto della fase offensiva rossoblù. Calafiori, Orsolini e Fabbian panchinati in una partita da vincere qualche dubbio lo lasciano. Ma non lamentiamoci del brodo grasso.

Voto squadra 6

Massimo Vitali