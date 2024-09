Un migliaio di tagliandi disponibile sul circuito Vivaticket. Sei voli già prenotati. Attenzione ai numerosi divieti previsti ad Anfield. Febbre Liverpool: biglietti in vendita dalle 13

I biglietti sono finalmente arrivati. E, con essi, anche il lungo elenco di restrizionia cui i tifosi rossoblù dovranno fare attenzione tanto nell’accesso quanto nel corso della partita, per evitare l’allontanamento o, peggio, l’arresto. L’assalto ad Anfield può cominciare.

Per l’esattezza, partirà oggi, alle 13, quando sarà aperta la prevendita sul circuito Vivaticket per la sfida Liverpool-Bologna. Saranno circa un migliaio i tagliandi a disposizione sui 3.005 del settore ospiti: gli altri sono già stati prenotati dai tifosi che si sono affidati al Centro Bologna Clubs e ai gruppi per la trasferta. In giornata partirà la prevendita, che sarà riservata in prelazione per 24 ore agli abbonati, che potranno acquistare un massimo di due biglietti a testa. Dalle 13 di domani, invece gli eventuali biglietti residui saranno liberamente in vendita, ma è probabile che i tagliandi siano bruciati in poco tempo già in giornata. Per far valere la prelazione, l’acquirente dovrà inserire il codice Pnr o la tessera We Are One e la data di nascita, separati da trattino. Sarà rilasciato un voucher con il quale andare a ritirare il biglietto cartaceo domani, tra le 10 e le 19, o sabato, tra le 10 e 20,45. Sarà obbligatorio partire dall’Italia con il biglietto: e c’è chi si attrezzato acquistandone in altri settori che non sia quello ospite. La lista di divieti e accorgimenti a cui fare attenzione è lunga, per chi abitualmente frequenta gli stadi italiani. Niente megafoni, tamburi, grandi ombrelli, passeggini. Niente computer, fumogeni e borse che superino il formato A5. Vietato consumare alcool per strada e sugli spalti.

Vietato fumare (comprese sigarette elettroniche) all’interno dell’impianto o presentarsi in stato di alterazione. Tutte cose che possono portare all’espulsione o all’arresto, così come cori omofobi o razzisti: qualsiasi persona arrestata può essere tenuta in custodia durante la notte e portata in tribunale il giorno successivo. Sono solo alcuni degli avvisi ai naviganti dati dal Liverpool: si consiglia di visionare sul sito del Bologna tutte le norme di comportamento all’interno di Anfield e del calcio inglese, con cui il Bologna tornerà a breve a misurarsi in Europa. Intanto, 6 aerei prenotati da Gruppi e Cbc sono pronti a partire, con partenza alle 9 di mattina e rientro alle 2 di notte, con volo diretto. Con loro un altro nutrito gruppo di tifosi che partirà con voli di linea sull’Inghilterra e trasferimenti interni. Il sito del Bologna è già andato in crash ieri per l’annuncio della prevendita: oggi sarà corsa al biglietto per Anfield.