Un problema all’Olimpico. Odgaard non recupera. Salterà il match di Roma

Le cattive notizie non arrivano mai sole. Oltre all’infortunio di Ferguson, Thiago dovrà fare i conti con il mancato recupero di Jens Odgaard. Il danese sperava di tornare in gruppo in vista della gara con la Roma, ma dopo i controlli effettuati alla ripresa degli allenamenti, lo staff medico ha preferito far proseguire all’attaccante il lavoro differenziato: niente Roma.

Odgaard sarà rivalutato all’inizio della prossima settimana in vista della gara casalinga dei rossoblù con l’Udinese. In seguito allo stiramento muscolare del retto femorale della gamba destra, il danese ha saltato Frosinone e Monza, rimarrà ai box anche lunedì sera con la Roma, per provare a rientrare in gruppo nei giorni successivi.

Motta ritroverà Saelemaekers, che ha scontato nell’ultima giornata il turno di squalifica rimediato a Frosinone (era diffidato) a causa di un’ammonizione.