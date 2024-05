Un’impresa che entra nella storia. Posch, fenomeno a tutto campo. A Zirkzee manca soltanto il gol. Prova gigantesca di Aebischer

Posch 8,5 Mancavano i gol del bomber aggiunto di un anno fa? Detto e fatto. Al 12’ si avvita di testa in area come nei giorni belli e trova l’angolino. Imperiale anche per come contiene Kvaratskhelia dal primo all’ultimo minuto. La migliore partita della sua stagione.

Lucumi 7,5 Un muro, contro cui va a cozzare ogni idea d’attacco, ancorché confusa, del Napoli.

Calafiori 7,5 Chi l’ha detto che Thiago gioca senza il regista? Uno dei due registi occulti è lui, che ogni volta che può sale palla al piede per aprire come una scatoletta la fragile creatura di Calzona. Provvidenziale la torre di testa che innesca il 2-0 di Posch. Nella ripresa si perde una volta Osimhen: succede anche ai fenomeni.

Kristiansen 6,5 Qualche errorino ma nulla di grave perché, nel dubbio, Politano, rigore a parte, non si vede mai.

Freuler 7 Provoca un ‘rigorino’, ma da lì in poi è impeccabile. Faro Champions.

Odgaard 7 Un altro pescato dal mazzo delle presunte riserve che gioca dal primo minuto e fa la differenza. L’assist che al 9’ scodella per Ndoye nell’azione dell’1-0 è una giocata d’autore. E quanta applicazione.

Urbanski 7 Ficcante, intelligente, elegante (due colpi di tacco geniali). Al 9’ mette il piede, in fase di avvio, nell’azione corale che porta all’1-0. Stavolta il ragazzino incide.

Aebischer 8 Spesso ti chiedi se gli Aebischer in campo siano due: ma l’ubiquità è il dono di chi capisce con una frazione di secondo di anticipo lo sviluppo del gioco. Visto che sa fare tutto nella ripresa firma un salvataggio di testa che ha del prodigioso.

Ndoye 7,5 Un altro che si aggiunge alla cooperativa del gol di Thiago, spezzando il tabù della prima rete in campionato. Poi non fa tanto di più, ma quel colpo indirizza subito la partita nei canali giusti.

Zirkzee 7,5 Eccolo l’altro playmaker, che orienta tutta la fase offensiva. Il primo gol nasce da una sua staffilata respinta, ma non c’è giocata del Bologna che non abbia il suo decisivo contributo. Nella ripresa s’infortuna ed esce in lacrime.

Orsolini 6 Più bravo a difendere che a pungere in attacco.

Saelemaekers 7 Ingresso perfetto: corsa, giocate, possesso palla.

Castro 6 Si batte come un leone.

Fabbian 6,5 Si cala sulla testa l’elmetto: che lottatore.

El Azzouzi sv

Allenatore Motta 9 Quattro titolari a sorpresa, che poteva indovinare solo lui: e si rivede il Bologna ruggente che domina gli avversari. E’ (quasi) il sigillo Champions. E tanto del merito è suo.

Voto squadra 9

Massimo Vitali