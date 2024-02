Valore in crescita. Fan token, rossoblù secondi

Crescita sul campo e crescita esponenziale del valore dei fan token. I fan token sono la criptovaluta che da diritto a chi la acquista di partecipare alle scelte decisionali ‘periferiche’ nella vita del club, attraverso la partecipazioni a sondaggi e concorsi.

Ebbene, come dimostra la ricerca della piattaforma CoinLedger, nel 2023 nessun fan token di club di calcio ha accresciuto il proprio valore come quello rossoblù, che è passato da 0,24 a 0,66 dollari per un +173,48 per cento.

Sul secondo gradino del podio la Dinamo Zagabria (+116,49 per cento), al terzo posto l’Everton (+114 per cento).