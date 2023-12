Vecchie ruggini, tensione e scontri. Tafferugli tra le due tifoserie: tre agenti contusi

Da qualche anno Bologna-Roma è una partita ad elevato coefficiente di rischio per l’ordine pubblico. E se ne è avuta conferma anche ieri. Tensioni fuori dal Dall’Ara tra un gruppo di tifosi rossoblù e i rivali romanisti che in corteo, scortati dalle forze dell’ordine, un’ora prima del calcio d’inizio stavano dirigendosi verso lo stadio. All’altezza dell’incrocio tra via XXI Aprile e via Irma Bandiera i bolognesi hanno cercato il contatto con i romanisti. Il pronto intervento delle forze dell’ordine non ha evitato i tafferugli, da cui hanno avuto la peggio proprio gli agenti: il bilancio è di tre contusi tra le forze dell’ordine.