Venerdì al dall’ara. Capodanno al lavoro a Casteldebole. E Lewis sarà squalificato

Ultimo dell’anno libero, Capodanno al lavoro: dopo il ko di Udine, i rossoblù si ritroveranno domani a Casteldebole, per una sessione di allenamento pomeridiana: anche perché non c’è pausa sotto le feste in questo calendario 2023-24, con il Bologna che sarà chiamato a chiudere il girone di andata ospitando il Genoa venerdì alle 20,45.

Contro la squadra di Gilardino, Thiago Motta dovrà rinunciare a Ferguson, che diffidato ha rimediato con l’Udinese il cartellino giallo che farà scattare il turno di squalifica. Molto probabile una chance dal primo minuto per Fabbian, al suo posto. Difficile, data la settimana corta, il recupero di Karlsson, che sarà indisponibile al pari di Ndoye, chiamato a un mese in infermeria per strappo muscolare al flessore della coscia destra. L’emergenza sugli esterni potrebbe essere attutita dal ritorno tra i titolari di Orsolini, che con una settimana in più di lavoro nelle gambe si candida per riprendere posto dal primo minuto al posto di Urbanski. Attenzione ai cartellini: sono diffidati Aebischer e Saelemaekers, che alla prossima ammonizione saranno chiamati a osservare un turno di stop per squalifica. E in diffida, al Friuli, sono entrati pure Freuler e Zirkzee, del quale si cerca un vice in questo mercato di gennaio.

m. g.