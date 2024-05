Venerdi’ il genoa. Biglietti per Marassi: 25 euro per gli ospiti

E’ prevista questa mattina alle 11 la ripresa degli allenamenti dei rossoblù. Dopo la cena societaria di ieri e prima della parata su pullman scoperto di questa sera per le celebrazioni Champions, la squadra riprenderà gli allenamenti in vista dell’ultima giornata della stagione in programma a Genova venerdì sera alle 20.45. Per la sfida di Marassi, ieri, il Genoa ha comunicato le modalità di prevendita per i tifosi bolognesi: è aperta la vendita dei biglietti del Settore Ospiti al costo di 25 euro nei punti del circuito Vivaticketi. La buona notizia per i sostenitori del Bologna è che non ci sono limitazioni e non è richiesta la fidelity card.

Intanto questa mattina si attende una nuova valutazione di Zirkzee, che alla vigilia del mercato e ormai fuori dai convocati dell’Olanda per l’Europeo difficilmente forzerà i tempi di recupero. Morale, Castro conta su una nuova chance, dopo aver segnato con la Juve.