VERSO LA ROMA. Oggi alle 11 la ripresa. Saelemaekers rientra dalla squalifica

Dopo due giorni liberi, è in programma questa mattina, intorno alle 11, la ripresa degli allenamenti: la prima senza Ferguson, nonché la sessione che segna la marcia di avvicinamento alla sfida con la Roma di lunedì 22. Motta potrà tornare a contare su Alexis Saelemaekers, che ha scontato la squalifica con il Monza, in seguito all’ammonizione rimediata col Frosinone. Risparmiato nell’ultima giornata Calafiori, diffidato, il centrale torna in corsa con Beukema e Lucumi per una maglia da titolare al centro della difesa, anche se il nodo da sciogliere riguarda soprattutto il sostituto di Ferguson a centrocampo, in vista dello scontro diretto con i giallorossi per il quarto posto.