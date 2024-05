Verso napoli. Nessun squalificato per il ’Maradona’. Lunedì la ripresa Il Bologna riprenderà gli allenamenti lunedì in vista della sfida contro il Napoli. Due giorni di recupero e massaggi per i rossoblù, con tutti a disposizione tranne Ferguson e Soumaoro. Diffidati rientrati senza cartellini, Beukema torna sotto diffida. Il focus è ora sulla partita contro il Napoli per continuare la corsa verso la Champions.