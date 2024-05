Veterani: ricordi e solidarietà. Poli, Ballotta, Stringara,. Colomba e Zanotti danno spettacolo a Portonovo

Bulgarelli, sempre lui. Quanto sia forte il suo ricordo, all’ombra delle Due Torri, lo attesta non solo la curva che ora porta il suo nome. Ma anche il torneo che ogni anno si gioca a Portonovo di Medicina, dove l’onorevole Giacomino era cresciuto.

Ancora una volta i Veterani del presidente onorario, Roberto Cocchi, si sono ritrovati, davanti ai famigliari di Bulgarelli, per disputare un’amichevole nel segno di Giacomino. Con le Vecchie Glorie di Portonova finisce 1-1, gol del solito Marco Ballotta. I Veterani, però, si impongono ai rigori, grazie alle trasformazioni di Fabio Poli (nella foto), Marco Ballotta, Paolo Stringare, Merighi e Komi. Una bella giornata di sport con il diesse dei Veterani, Henny Guidetti particolarmente attivo. Con Fio Zanotti e Franco Colomba in panchina. Ma l’attività dei Veterani è solo all’inizio: il 25 maggio sfida benefica, "Un gol per Angsa) a Ponteronca. Poi due date a giugno: l’8 a San Pietro in Casale e il 29 a Porretta per i 100 anni di vista della locale squadra di calcio. Il 27 luglio i rossoblù si sposteranno a Sassoleone per la terza edizione del memorial Enrico Ghini. Ancora da definire, invece, un’amichevole a Lavezzola, con le Vecchie Glorie dell’Equipe della Romagna a favore di Ail. In calendario anche una sfida all’interno del carcere di Livorno, dove porta la sua solidarietà e la sua esperienza di grande calciatore Paolo Stringara, che presta opera di volontariato.