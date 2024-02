VILLALON, FIGURA STORICA DEI COLCHONEROS, HA RIABBRACCIATO THIAGO. Isokinetic, il medico dell’Atletico Madrid in visita. A maggio il congresso al Civitas Metropolitano

"E’ un onore per noi, come Atletico Madrid, ospitare nella nostra casa a maggio il Congresso Isokinetic", diceva ieri passeggiando tra i vialetti di Isokinetic Bologna José Maria Villalon, da ventinove anni responsabile sanitario dei ‘Colchoneros’ nonché nume tutelare della metà calcistica di Madrid che non tifa Real. Isokinetic a fine maggio celebrerà la trentunesima edizione del suo Congresso al Civitas Metropolitano, il modernissimo impianto che il 13 marzo ospiterà il ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico e Inter, dopo l’1-0 per i nerazzurri di martedì notte al Meazza.

Approfittando dell’impegno della squadra allenata dal ‘Cholo’ Simeone, Villalon, che è anche l’ortopedico di fiducia di Papa Francesco, ieri ha fatto un blitz sotto le Due Torri. Ad accoglierlo, oltre a quel Thiago Motta che nel 2007-2008 ha vestito la maglia dell’Atletico e che fu curato da lui, c’erano il presidente di Isokinetic Stefano Della Villa, insieme ai figli Francesco e Laura, entrambi strategici nell’organizzazione dell’evento, nonché i medici rossoblù Gianni Nanni e Giovanni Sisca, ambasciatori di un Bologna che l’Europa la sogna a occhi aperti.

m. v.