Vincendo le due gare che le restano, l’Atalanta può scalzare dal podio rossoblù e bianconeri. Venerdì Freuler & Co. chiudono a Genova. Gasp cerca il sorpasso nella corsa al terzo posto

Se il futuro in panchina è un libro che, al netto di colpi di scena che non sono mai da escludere, a Casteldebole sembra già scritto è ancora invece tutto da scrivere il piazzamento finale della squadra in campionato. La ‘rimontona’ della Juve non solo ha dato un retrogusto amaro alla festa Champions del Dall’Ara, ma ha anche un po’ complicato la corsa al terzo posto. Col pari del Dall’Ara Bologna e Juventus hanno fatto un passettino avanti in classifica, portandosi a +2 sull’Atalanta. Come noto però la squadra di Gasperini, a differenza di rossoblù e bianconeri, può ancora contare su due partite: la gara casalinga col Torino all’ultima giornata e il recupero con la Fiorentina in programma il 2 giugno, altra sfida che Gasperini giocherà tra le mura amiche. Ciò significa che se l’Atalanta, questa notte impegnata a Dublino con il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League, facesse il pieno di vittorie conquistando 6 punti sarebbe aritmeticamente terza, lasciando a Bologna e Juventus la lotta per la quarta posizione.

I rossoblù venerdì notte (calcio d’inizio alle 20,45) saranno di scena al Ferraris col Genoa, mentre la Juve scenderà in campo il giorno dopo, sabato, in casa col Monza (calcio d’inizio alle 18). Atalanta-Torino infine completerà il quadro, domenica alle 18, prima del recupero dei nerazzurri con la Fiorentina. Oggi terzo è il Bologna, che se arrivasse a pari punti con la Juve, dopo che sono finiti con altrettanti pareggi anche i due scontri diretti, farebbe valere una migliore differenza reti (+24 i rossoblù, +21 i bianconeri). Ma non è un buon motivo per non puntare ai tre punti venerdì col Genoa, con la speranza che l’Atalanta, già certa di un posto in Champions, ne lasci per strada qualcuno nei suoi ultimi 180 minuti.

m. v.