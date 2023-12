Voglia d’America. Castro, Gondou e pure McGuire: il Bologna riflette

Si avvicina l’ora delle scelte e del mercato. E il Bologna accende i riflettori su Argentina e Nord America. L’attaccante è una priorità, specie se Van Hooijdonk, che piace al Celtic e che ha avuto richieste dalla B inglese in estate e dall’Olanda, dovesse chiedere di andare a cercare più spazio altrove.

A prescindere, però, è caccia a un attaccante perché Van Hooijdonk ha caratteristiche molto diverse da Zirkzee, destinato a diventare uomo mercato in estate. E allora il Bologna riflette sulla possibilità di investire per tempo. Bologna su Duncan McGuire (22 anni), statunitense di Orlando, reduce da una stagione da 15 gol in tra Mls e Coppa. E’ in scadenza di contratto al 31 dicembre e Orlando sta provando a convincerlo a firmare il rinnovo. Il ragazzo è attratto dall’idea di fare un’esperienza in Europa, consapevole dei contatti con Malmö e Molenbeek.

Il Bologna lo ha seguito e conosce l’attaccante. Non pare una priorità, ad oggi, ma qualora dovesse andare a scadenza, allora potrebbe diventare un’opportunità. Il Bologna ha a disposizione due visti per extracomunitari, non spesi in estate. Non a caso alcuni osservatori rossoblù sono stati notati nell’ultimo mese in Argentina, dove hanno studiato da vicino due volti emergenti del campionato sudamericano: uno è l’attaccante Luciano Gondou (22) dell’Argentinos Juniors, autore di 9 reti in Copa de la liga e di 6 in Superliga, ma tra i talenti che stanno colpendo c’è pure Santiago Castro (19) del Velez Sarsfield, autore di 6 reti in 14 gare.

Sono nomi che vanno ad aggiungersi a quelli seguiti e trattati in estate, quando mancò la ciliegina sulla torta, l’attaccante che si giocasse il posto con Zirkzee. Potrebbero tornare d’attualità i nomi di Boadu, Muriel, Mir, Veliz, Musa, Yeremchuk, Duro e Pierotti. Più difficile arrivare a Pavlidis dell’Az, già autore di 18 reti tra Eredivisie e Conference League in questa stagione.

Ma prima di tutto il Bologna dovrà decidere se investire subito e puntare su un giovane futuribile da inserire in rosa in vista del 2024 per cautelarsi in vista dei tanti interessi per Zirkzee o cercare un prestito fino a fine. Sulla scelte inciderà l’eventuale budget che patron Saputo deciderà di mettere a disposizione o meno a gennaio.