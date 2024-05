Zirkzee, la clausola e l’attesa del Bayern. Intanto l’Olanda lo taglia fuori dagli Europei

Prima il futuro di Thiago Motta, poi quello di Joshua Zirkzee. Tra un paio di settimane andrà in scena l’incontro tra il Bologna e l’agente dell’attaccante olandese, Kia Joorobchian. Intanto le parti sono uscite allo scoperto. "Il giocatore ha in mano il suo destino", ha fatto sapere Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna. Il tutto nonostante da Casteldebole, qualche mese fa fosse circolata una versione differente: ovvero che la clausola da 40 milioni per l’attaccante fosse valida solo per la recompra del Bayern Monaco. Invece no. Al momento della firma, nell’estate del 2022, l’attaccante e il suo agente pretesero da Fenucci che fosse inserita nel contratto un’ulteriore postilla valida per l’intera durata dell’accordo in scadenza al 30 giugno 2026. Ovvero la possibilità che qualunque squadra possa avvalersi della clausola entro luglio per avere in mano il proprio destino: questo perchè la precedente esperienza in Italia a Parma non aveva soddisfatto il giocatore, che a un anno dalla scadenza del contratto con il Bayern e con la possibilità di andare a scadenza, accettò la sfida rossoblù, ma nutrendo qualche dubbio iniziale. Nell’anno dell’esplosione di Zirkzee e del Bologna, le parti hanno preferito tenere segreta la clausola aggiuntiva per non alimentare eccessive speculazioni, mettendo le carte sul tavolo ora, alla vigilia del mercato.

Morale: entro luglio Arsenal, Aston Villa, United, Newcastle, Milan, Inter, Juventus e Napoli, solo per citare i club che hanno bussato alla porta di Joorobchian da dicembre in poi, potrebbero acquistare Zirkzee a 40 milioni, con il Bologna poi costretto a versare il 40 per cento sulla futura rivendita al Bayern Monaco, il che farebbe scalare l’incasso a 24 milioni, a fronte degli 8,5 spesi per portarlo a Casteldebole. Sarebbe una bella plus valenza se si pensa a due anni fa, non pensando all’esplosione di Zirkzee oggi: anche perché il Bologna dovrebbe andare a cercare un sostituto all’altezza con quel budget sarebbe pure una sfida ardua, considerato il livello dimostrato dal numero 9, valutato circa 60. E’ un dettaglio che cambia e non poco i contorni del mercato, quello di Zirkzee. E infatti a Casteldebole si sono registrati contatti con il Bayern Monaco nelle ultime ore: perchè ciò che conviene di più, alla luce delle recenti novità, è che il Bayern ricompri il giocatore a 40, cosa che potrebbe fare se avesse la certezza che alle spalle ci siano società pronte a mettere sul tavolo i famosi 60 milioni. Ma Zirkzee avrà voce in capitolo.

Insomma, nel corso delle prossime settimane ci saranno contatti tra il Bayern e Joorobchian, che nel frattempo ha fatto richieste alte di ingaggio alle potenziali acquirenti: ingaggio al calciatore da 4 milioni a salire. Cifre da Premier, verrebbe da pensare. Ma le squadre italiane, a fronte dello ‘sconto’ di prezzo emerso, potrebbero pensarci, anche se l’Arsenal, Oltremanica, è indicata in forte pressing. Il tutto a meno che il Bayern non convinca Zirkzee a farsi il primo anno in Champions da protagonista a Bologna, ambiente che conosce, promettendo una recompra l’estate prossima. Ma l’eventuale possibilità potrebbe essere accolta a fronte di un lauto adeguamento e con la conferma di Motta: a Casteldebole ci sperano, con la consapevolezza che ad oggi rappresenti l’ipotesi meno probabile. Mentre le speranze di Joshua di andare agli Europei si sono infrante ieri nelle convocazioni del ct Koeman: è fuori dalla lista dei 30.