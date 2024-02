Zirkzee Un gol al Dall’Ara ha valore doppio

Un gol per la doppia cifra. E’ uno di quei giocatori che vale il prezzo del biglietto, Joshua Zirkze, che si augura che la sfida con il Lecce possa essere speciale. Lo fu la trasferta in salento dello scorso 4 giugno, quando l’olandese entrò a partita in corsa per piazzare il gol del momentaneo 1-2 (il Bologna avrebbe vinto 2-3) con un lampo di classe che sta diventando la norma. Non è la norma, invece, il gol al Dall’Ara: gli manca dal 27 novembre contro il Torino. Ci è andato vicino con il Sassuolo, quando la sua stoccata ha trovato la deviazione decisiva di Viti ed è stato derubricato nel giro di poco ad autogol, dopo l’iniziale assegnazione all’olandese. E allora chissà che con il Lecce non sia la volta buona. E’ a quota 8 reti in campionato, Zirkzee, che in casa è andato a segno solo due volte (l’altra col Cagliari). Pardòn, tre: perché c’è pure la rete segnata al Cesena in Coppa Italia, che porta la quota stagionale a 9. Gliene manca uno soltanto per la doppia cifra. E’ il capocannoniere della squadra, il numero 9, che è soprattutto uomo dai gol pesanti in trasferta: uno al Milan, due alla Salernitana, uno a Fiorentina, Sassuolo e Inter. Ma è pure il giocatore attorno al quale ruota il sistema offensiva di Thiago: vedere per credere gli assist per Ferguson contro Juventus, Lazio e Sassuolo, oltre ai 2 di San Siro per Beukema e Ndoye. Più in generale, la manovra offensiva in uscita dalla difesa, passano spesso dalle sue intuizioni. Nove gol e 6 assist, dicono i numeri della sua stagione fin qui, dopo che nella scorsa stagione mise assieme 2 gol e altrettanti assist in 21 presenze totali. E’ l’anno della sua consacrazione e se ne sono accorti tutti: Juventus, Napoli, Milan, Inter, Manchester United, Newcastle, Tottenham. In tanti gli hanno messo gli occhi addosso, sguinzagliando osservatori tra il Dall’Ara e i campi che hanno ospitato il Bologna.

Ma il suo futuro passa in primis dal Bayern Monaco, che ha un diritto di recompra esercitabile a 40 milioni di euro, dal Bologna e dalla sua volontà, nonostante l’acquisto di Castro da parte del club faccia pensare a una cautela in chiave futura. Il destino passa pure dal prossimo futuro. Perché Zirkzee è uomo dai gol pesanti in trasferta e per completare il percorso di esplosione deve trovare con continuità il gol in casa: il Lecce è l’occasione per sbloccarsi e per trascinare una volta di più il Bologna verso quel sogno europeo che è sempre più realtà possibile. In carriera, Zirkzee, è andato in doppia cifra una volta soltanto: in Belgio, con l’Anderlecht (15 reti e 8 assist in campionato, più 3 reti e 5 assist tra Coppa nazionale e playoff), nell’esperienza che ha preceduto lo sbarco a Bologna per 8,5 milioni con il 40 per cento sulla futura rivendita e diritto di recompra. E’ in linea per ripetere quei numeri. E farlo in Italia equivarrebbe a quella consacrazione intrapresa, che passerà anche dalla sfida con il Lecce.