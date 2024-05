Bonucci annuncia il ritiro, oggi l’ultima col Fenerbahce: “Voglio chiudere con un trofeo”

Roma, 26 maggio 2024 – Leonardo Bonucci annuncia l’addio al calcio, ma vuole chiudere in bellezza, con un trofeo.

Oggi l’ultima partita dell’ex della Juventus e campione d’Europa con l’Italia. Appenderà gli scarpini al chiodo. Ad annunciarlo è il Fenerbahce, club nel quale disputerà la sua ultima gara da professionista, oggi alle 18 contro l'Istanbulspor, gara decisiva per l'assegnazione del campionato turco.

L'ex difensore della Juventus, 37 anni, è stato tra i protagonisti del trionfo dell'ultimo Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini. "È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia - ha detto Bonucci -. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilità di diventare campioni. Ringrazio tutti".