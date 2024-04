Boscaglia con un Saco in più nel motore. Il maliano pronto a giocare a Pontedera

E’ già vigilia di Pontedera-Ancona: quattro partite alla fine della stagione regolare, quattro occasioni per l’Ancona per raccogliere punti pesanti per la salvezza diretta, a cominciare proprio da domani. Con il consueto sostegno del proprio pubblico – erano circa 150 i biglietti venduti in prevendita ieri pomeriggio, non tantissimi, considerato l’impegno domenicale alle 14, ma la prevendita sarà attiva fino alle 19 di oggi – la squadra di mister Boscaglia affronterà una delle formazioni che finora hanno maggiormente brillato nel girone, pur con un budget limitato – tra i più bassi del girone insieme a Sestri e Recanatese – e che sfruttano il minutaggio dei giovani. Il tecnico di Gela, che dovrà fare a meno di Cioffi e Prezioso, out per squalifica, ma che ritroverà Clemente, sembra propenso a non toccare il modulo che ha opposto alla Spal, quel 3-5-2 che ha caratterizzato gli ultimi mesi della squadra biancorossa anche con la gestione Colavitto. Ma dopo due allenamenti a porte chiuse e in attesa della rifinitura prevista per stamattina, ancora all’insegna della più integrale privacy, restano i dubbi su diversi interpreti. Dando per scontata la difesa a tre con Cella, Pasini e Mondonico davanti a Perucchini, infatti, i primi dubbi emergono a centrocampo: a destra rientra Clemente, ma nella scorsa partita al Del Conero Barnabà è stato protagonista di una buona prova, dunque il mister dovrà scegliere tra uno dei due, così come sull’altra fascia, dove sabato scorso Martina ha dato forfait. Il salentino sembra recuperato dalla contusione al ginocchio che lo aveva fermato contro la Spal, ma l’alternativa è costituita da Agyemang, giocatore che proprio sabato scorso è stato il migliore in campo. E poi c’è Saco: anche lui non ha giocato da titolare, nell’ultima partita, rientrato da pochi giorni dalla trasferta giapponese con il Mali, ma questa settimana in allenamento sembra aver dimostrato tutta la sua voglia di emergere e di tornare a vestire la maglia da titolare. L’alternativa è Basso, altro giocatore che non pecca mai di generosità. Saco però finora ha firmato sei gol ed è il secondo miglior marcatore dorico, e anche per questo, oltre che per la fisicità che garantisce in campo, sembra favorito su Basso. Il centrocampo, per il resto, dovrebbe essere completato da capitan Gatto in cabina di regia e da Paolucci interno dalla parte opposta a Saco. In attacco punto fermo Spagnoli, naturalmente. Insieme a lui Boscaglia dovrà scegliere tra l’estro spesso un po’ evanescente di Energe e la capacità di attaccare la profondità che vantano giocatori come Giampaolo o Moretti.

Giuseppe Poli