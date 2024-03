Boscaglia è carico più che mai: "I ragazzi mi hanno ascoltato e bene, sono prontissimi». "Dobbiamo vincere a tutti i costi. Vogliamo fare una grande partita»

Per vincere, a tutti i costi, giocando una grande partita. Parola di Roberto Boscaglia, nuovo mister biancorosso che ha avuto pochi giorni per preparare la sfida di oggi pomeriggio con la Spal. "Ho trovato una squadra pronta e ricettiva – ha spiegato Boscaglia –, concentrata e determinata. I ragazzi mi hanno ascoltato tanto e bene, sono contento di quello che ho visto. Poi la partita sarà un’altra cosa, con tante situazioni, con i suoi episodi, ma la squadra mi è piaciuta, ha affrontato ogni allenamento come una partita vera, sa in che situazione siamo e vuole togliersi da questa classifica il prima possibile. Motivata, attenta, concentrata, abbiamo lavorato su concetti semplici ma molti, una buonissima settimana". Sulla condizione atletica prosegue: "Quella la vedo solo durante la partita, gli allenamenti sono abbastanza mirati. Quando abbiamo alzato l’intensità abbiamo trovato risposte positive, devo dire anche che alla squadra è anche piaciuto, ma la condizione vera e propria la misureremo durante i 90’, con la tensione e lo stress, non ho ancora una visione completa". Sul modulo chiarisce il suo pensiero riguardo alla squadra che metterà in campo: "Qualche dubbio ancora lo abbiamo, abbiamo provato due o tre cose, abbiamo degli indirizzi (il 4-2-3-1, ndr), ma dobbiamo ancora limare qualcosa. Come atteggiamento e voglia di andare in campo però siamo tutti su un’unica direzione ed è questo che importa". Il tecnico di Gela ha ha avuto riscontri positivi dal punto di vista mentale: "Il feedback è positivo, la squadra sa che non è in una situazione facile e che si deve tirare fuori. Psicologicamente non ho visto grossi problemi, una squadra che ha voglia di giocare, di tenere la palla, di collaborare, mi aspettavo qualcos altro. Mi fido della squadra. Questo non significa che sarà facile e che vinceremo. Ma la squadra può e deve fare una grande partita". Boscaglia è carico, aveva voglia di tornare ad allenare e l’Ancona gli ha dato l’occasione, dopo un anno e mezzo di stop. Adesso viene il bello: "Sarà una delle partite più importanti della mia carriera". Con Di Carlo, il tecnico della Spal, si conoscono benissimo: "E’ uno battagliero anche lui, con una squadra di qualità che quando ci mette intensità diventa davvero forte, ma sa che l’Ancona venderà cara la pelle, c’è grande rispetto tra di noi, ci conosciamo e sappiamo pregi e difetti". Martina, Pasini, Saco, Paolucci, D’Eramo, tutti presenti e disponibili per la prossima partita: "Sono tutti recuperati, a parte gli squalificati ho tutti a disposizione". Magari un pari? Neanche a pensarci: "Dobbiamo fare una grande partita – conclude Boscaglia –. Se la facciamo abbiamo possibilità di vincere. Non possiamo fare altro, cercare di fare una grande partita e vincerla, l’obiettivo è di vincere a tutti i costi".

g.p.