Botta e risposta. Ellera, pari-show col Città di Castello. Il 2-2 nel recupero

ELLERA

2

CITTA’ DI CASTELLO

2

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Della Rocca (25’st Mottola), De Palma, Cenerini, Convito; Piccioli (22’st Tempesta), Trinchese, Campelli; Bocci, Rossi, Fioretti (45’st Consonni). A disp.: Guerra, Morlunghi, Mennini, Sargentini, Mariotti, Boldrini. All.: Bisello Ragno.

CITTA’ DI CASTELLO (4-2-3-1): Stefanelli; Giannò, Cusanno, Tersini, Caruso; Mattei, Capezzuto; Pupo Posada, Rinaldi (44’st Conti), Giabbecucci (25’st Zanchi); Peluso. A disp.: Bruschi, Locchi, Lavano, Vassallo, Dell’Orso, Piselli, Giunti. All.: Armillei.

Arbitro Spadoni di Terni.

Reti: 14’st Capezzuto (C), 34’st Rossi, 43’st Bocci (E), 46’st Tersini (rig.) (C). NOTE: Espulso Pupo Posada al 35’st per somma di ammonizioni (C). Ammoniti: Rossi, De Palma, Bocci (E), Giabbecucci, Tersini (C). Spettatori: 150 circa.

Pari fra Ellera e Città di Castello con un 2-2 che mantiene i corcianesi al terzo posto e allunga la striscia utile dei tifernati. Al 14’ st passa il Città di Castello. Angolo sulla testa di Capezzuto che colpisce benissimo. Pari di Rossi 3 minuti dopo, dopo 60 secondi espulso Pupo Posada. L’Ellera completa la rimonta, Bocci sigla il 2-1. Nel primo minuto di recupero Tersini fa 2-2 su rigore.