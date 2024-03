Botta & risposta. Angelana e Nestor, succede tutto nel finale. Vantaggio di Bartolini, Paradisi fa 1-1 su rigore

ANGELANA

ANGELANA (4-3-1-2): Buini; Subbicini, Melillo, Bocci Le. (1’st Confessore), Bolletta; Abbate (1’st Sforna), Gabrielli, Bartolini; Ventanni (26’st Vitaloni); Luparini (45’st Lo Gelfo), Colombi. A disp.: Bocci Lo., Sallaku, Sangare, Roscini, Grasso. All.: Gregori

NESTOR (4-4-2): Montanari; Alabastri, Ceccarelli, Ciurnelli, Proietti; Mancini L., Vestrelli, Rondoni (31’st Calistroni), Mancini C. (49’st Rossi); Passaquieti, Paradisi. A disp.: Taddei, Morales, El Madouni, Tamantini, Binaglia, Covarelli, Pieroni. All.: Vicarelli.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (Piccini e Gustinelli di Città di Castello).

Marcatori: 38’st Bartolini (A), 39’st (rig.) Paradisi (N).

NOTE: Ammoniti: Subbicini (A), Ciurnelli, Mancini C. (N) Angoli: 4-1. Recupero: 1’st, 5’st.

Un punto per uno che non serve a nessuno quello che esce sulla ruota del Migaghelli fra Angelana e Nestor. I giallorossi si vedono infatti scavalcati dal Castiglione del Lago, mentre la Nestor resta inchiodata all’ultimo posto guadagnando comunque un punto sulla penultima piazza occupata dallo Spoleto. Succede tutto nel finale quando i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Bartolini. Neanche il tempo di esultare che l’arbitro Bartolucci di Città di Castello assegna un penalty alla Nestor che Paradisi non sbaglia per l’1-1 finale.