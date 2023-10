Botta & risposta e due espulsi. Spoleto va in vantaggio. Pari Terni dal dischetto

TERNI FC

1

SPOLETO

1

TERNI: Cunzi (29’st Ambrogi), Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Dida (35’st Leonardi), Romeo, Carletti (29’st Potenza), Bagnato, Da Sagastizabal, Ronconi (1’st Pacilli), Pescicani (Valerio, Fabris, Malerba, Proietti, Lora Almonte). All. Borrello

SPOLETO: Cherubini, Colarieti, Crocchianti (1’st Colalelli), Pazzogna (18’st Paci), Monesi, Francesconi, Bengala, Giustini, Kola (28’st Raggi), Gesuele, Sabatini (43’st Solfaroli).(Borghi, Scocchetti, Mingaroni, Ammenti, Marku). All. Raggi. Arbitro: Vitali di Perugia (Marotta di Orvieto-Amici di Foligno)

Reti: 44’ pt Sabatini (S), 28’ st Potenza rig. (T). NOTE: espulsi al 12’ st De Sagastizabal (T) per scorrettezze, al 24’ st Bengala. Spettatori 200.

Un punto per parte fra Terni Fc e Spoleto. Ospiti in vantaggio con Sabatini. In avvio di ripresa il Terni Fc resta in dieci per il rosso a De Sagastizabal. L’arbitro Vitali di Perugia ristabilisce però subito la parità estraendo il secondo giallo a Bengala. Il Terni Fc trova l’1-1 al 72’ su rigore.