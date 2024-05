Brasile, campionato sospeso a causa delle inondazioni

Brasilia, 16 maggio 2024 – La Federazione calcistica brasiliana (Cbf) dispone la sospensione del campionato fino a fine mese a causa delle inondazioni che hanno colpito il sud del Paese. La Cbf ha rilasciato un comunicato in cui ha affermato di aver accolto le richieste di 15 dei 20 club della massima serie sulla sospensione del campionato. Slittano, dunque, a data da destinarsi le sfide del settimo e dell’ottavo turno. "Non possiamo dimenticare che lo sport e la società camminano mano nella mano e non possono separarsi in un momento così difficile per il popolo brasiliano", si legge nella nota ufficiale. La sospensione durerà fino al 28 maggio e verrà revocata dopo quella data, condizioni permettendo. Nel frattempo erano state già rinviate di 20 giorni le gare delle squadre del Rio Grande do Sul: Gremio, Juventude e Internacional.

Non è scontato comunque che le giornate rinviate vengano recuperate: il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, ha messo in chiaro che il campionato dovrà chiudersi l'8 dicembre. Escluse eventuali proroghe per evitare di impattare sul calendario 2025 già fitto di suo, visto che almeno tre club brasiliani – ma potrebbero diventare 4 se una fra Gremio, Botafogo, San Paolo e Atletico Mineiro vincesse la Copa Libertadores – saranno poi impegnati nel nuovo Mondiale per Club.

Mercoledì scorso, le autorità avevano affermato che il bilancio delle vittime era salito a 149, mentre 108 persone risultavano disperse e più di 600.000 sfollate. Le inondazioni, descritte come le peggiori del Brasile negli ultimi 80 anni, sono state causate dalle forti piogge iniziate il 29 aprile, che hanno provocato frane diffuse e il crollo di una diga idroelettrica.