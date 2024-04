Brasile: Marta annuncia il ritiro a fine anno. ‘L’ultimo ballo’ in occasione delle Olimpiadi

Rio de Janeiro, 26 aprile 2024 – Marta, attaccante e capitano della nazionale di calcio femminile brasiliana, ha annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale a fine anno. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Cnn: “Se sarò convocata per le Olimpiadi di Parigi di questa estate mi godrò ogni momento perché questo sarà comunque il mio ultimo anno in nazionale” – ha affermato la calciatrice – “nel 2025 non sarò più una giocatrice del Brasile”.

La 38enne è detentrice del record assoluto di gol ai mondiali di calcio con la nazionale verde-oro, contando anche le statistiche della competizione maschile, con 17 gol in sei edizioni. Marta ha già conquistato due medaglie d’argento olimpiche nel 2004 e nel 2008, quando il Brasile venne sconfitto dagli Stati Uniti entrambe le volte, ed è stata riconosciuta dalla Fifa come “Miglior giocatrice del mondo” per ben sei volte, sulla base dei voti dei commissari tecnici e dei capitani delle nazionali di calcio.