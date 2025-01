A due passi dalla leggenda. Brescia, primato da sogno

La Pallacanestro Brescia si gode un inizio di 2025 in testa alla classifica con Trento, grazie a un percorso straordinario fatto di 11 vittorie in 13 partite. La squadra allenata da Peppe Poeta, alla sua prima stagione da head coach dopo l’esperienza da assistente a Milano, ha l’opportunità di chiudere il girone di andata al primo posto solitario, un risultato mai raggiunto nella sua storia.

Il mese di gennaio inizia con due sfide cruciali: oggi contro Treviso in trasferta e sabato 11 gennaio proprio contro Trento al PalaLeonessa, dove Brescia ha perso una sola volta in stagione. Questi due incontri potrebbero garantire il titolo di campione d’inverno e un posizionamento favorevole per le Final Eight di Coppa Italia a Torino.

Il record di 11 successi in un solo girone, già eguagliato, può ora conoscere un nuovo miglioramento, anche se le due sfide saranno tutt’altro che semplici. Brescia si presenta come una delle squadre più in forma del campionato, con prestazioni solide sia in casa che in trasferta, grazie a un gruppo coeso e ambizioso, e alle solite qualità di Amedeo Della Valle e Miro Bilan.

Dopo la Coppa Italia del 2023, la fu Leonessa prova a scrivere un’altra pagina di storia dello sport cittadino.