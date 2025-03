Palermo-Brescia, per le Rondinelle niente passi: è lotta per non retrocedere. Probabili formazioni

Brescia, 1 marzo 2025 – È un momento davvero delicato, sia dentro che fuori dal campo, per il Brescia. La società del presidente Cellino, in effetti, sta attraversando un periodo molto difficile per diversi motivi (da quello economico all’organigramma) e lo strappo con la piazza bresciana si sta facendo sempre più ampio. Non vanno molto meglio le cose sul terreno di gioco, dove le Rondinelle rimangono invischiate nella lotta per non retrocedere e, con un solo punto di vantaggio sulla zona play out, sono chiamate a rendere visita ad un avversario dalle grandi ambizioni come il Palermo.

I rosanero, nonostante i grandi nomi e gli investimenti importanti della società, non stanno confermando le aspettative della vigilia, tanto che non solo sono ormai fuori dai giochi per la promozione diretta, ma sono costretti pure ad inseguire un posto nei play off, traguardo assolutamente da non mancare che attualmente dista due lunghezze per la squadra di un Dionisi sempre sotto la lente d’ingrandimento della critica.

Vista la situazione, il Palermo non può più commettere passi falsi e deve cercare di marciare a pieni giri verso quelle posizioni che non deve assolutamente mancare. Propositi senza dubbio temibili per la formazione di Maran, che a sua volta, con un solo punticino di vantaggio sulla zona calda della classifica, non può incappare in passi falsi nonostante il pronostico della vigilia sia dalla parte dei siciliani.

Il tecnico biancazzurro, che per motivi legati ai tempi della trasferta a Palermo non parlerà nell’immediata vigilia della partita, ha comunque chiesto ai suoi di giocare in una cornice calda e sempre emozionante come il “Barbera” con coraggio ed attenzione. Sono queste due le linee guida che possono frenare la voglia di vincere del Palermo e consentire ai biancazzurri di tornare a casa con il desiderato risultato positivo.

Per quel che riguarda la formazione, mister Maran deve rinunciare a Cistana, Fogliata e Muca, ma anche Galazzi, che pure aveva dato l’impressione di poter tornare a disposizione, ha finito la preparazione tornano a lavorare a parte. Al di là di queste assenze, comunque, l’allenatore biancazzurro ha la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, sia come schema di gioco che come interpreti. Mister Maran definirà le sue scelte solo nel momento di compilare la fatidica distinta, ma l’impressione è che, volendo plasmare una formazione solida ed equilibrata, il tecnico delle Rondinelle decida di puntare sulla difesa a quattro, riportando in mezzo al campo tre centrocampisti. Il reparto che si presta alle maggiori alternative è quello avanzato, dove ci sono diversi pretendenti alle tre maglie a disposizione. In ogni caso chi scenderà in campo al “Barbera” dovrà dare più del 100% per fare in modo che il Brescia, come già accaduto in un recente passato, possa frenare la voglia di play off dei rosanero e strappare un risultato che deve consolidare la sua voglia di salvezza.

Probabili formazioni:

Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Ranocchia, Lund; Verre, Le Douaron; Pohjanpalo. All: Dionisi.

Brescia (4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Nuamah, D’Andrea, Borrelli. All: Maran.

La partita si giocherà domenica 2 marzo alle ore 15 allo Stadio Barbera di Palermo e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.