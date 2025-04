Brescia-Reggiana: sfida decisiva per la classifica di Pasquetta

La complicata posizione in classifica impone al Brescia di vincere la sfida diretta con la Reggiana. Per le Rondinelle sarà una Pasquetta molto “calda“. Ne è consapevole anche Rolando Maran, che ammette: "Abbiamo bisogno di questa vittoria e vogliamo andare a prendercela. Ci portiamo dietro un fardello (i biancazzurri non vincono al Rigamonti dallo scorso 30 settembre, ndr), ma dobbiamo dare la risposta giusta sul campo, trasformando questo nello slancio che ci deve portare al risultato desiderato. Non dobbiamo fermarci al passato e nemmeno pensare agli errori che abbiamo commesso. Dobbiamo guardare avanti e fare in modo che quello che è successo ci serva per non incorrere più negli stessi sbagli".

Sul fronte della formazione, il tecnico bresciano deve fare i conti con le sicure assenze dell’infortunato Verreth e dello squalificato Cistana, ma guarda a questa importante vigilia con fiducia: "La squadra si è allenata bene - prosegue Maran - Ho visto i ragazzi su di tono e questo è l’aspetto che mi rinfranca di più perché significa che stiamo affrontando il momento nel modo giusto. Chi giocherà in regia? Bjarnason è sicuramente una soluzione, è un giocatore completo. Sarebbe bello potergli togliere qualche anno per goderselo al massimo della forma. Borrelli è pienamente recuperato, ma anche Galazzi si è allenato bene ed ha più minuti nelle gambe". Il Brescia è concentrato per tornare a mostrare una vittoria ai suoi tifosi dopo il 3-2 inflitto alla Cremonese a fine settembre. Sul fronte opposto, però, la Reggiana è attualmente in zona retrocessione diretta ed è consapevole di giocarsi gran parte delle residue speranze di salvezza: "Per noi non è l’ultima spiaggia, ma a Brescia dobbiamo fare risultato", è la chiosa di Dionigi, ex di turno.

Probabile formazione (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Corrado; Bisoli, Bjarnason, Bertagnoli; Nuamah, Galazzi; Borrelli. All. Maran.

L.M.