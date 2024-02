A Marassi. Brescia in orbita playoff. Ma l’attacco è un rebus

Il Brescia vuole tornare a fare punti in trasferta: propria prova di maturità, oggi, in casa della Sampdoria. Il primo obiettivo stagionale delle Rondinelle rimane quello di mettersi il prima possibile al sicuro da qualsiasi pericolo in chiave salvezza. Un successo a “Marassi” (fischio d’inizio alle ore 16.15) però, offrirebbe alla squadra di Maran l’opportunità di alzare l’asticella e credere nella possibilità di conquistare un posto nei playoff. Il tecnico biancazzurro ha messo in guardia a più riprese i suoi: i blucerchiati stanno vivendo un momento molto difficile, ma, proprio per questo, non devono essere visti come un avversario alla portata. Al contrario, la formazione del bresciano Pirlo si preannuncia determinata come non mai.

Sul fronte ospite, del resto, non mancano i problemi, visto che non solo Cistana non è riuscito a recuperare, ma si è pure fermato Borrelli, un’assenza che obbliga Maran a trovare soluzioni non facili per un attacco che dovrebbe riuscire a recuperare Moncini dopo i problemi fisici dei giorni scorsi. Oltre al lungodegente Lezzerini, saranno assenti gli squalificati Olzer e Galazzi: il tecnico sembra orientato a puntare sin dall’inizio sull’eclettico Bianchi che potrebbe affiancare Bjarnason sulla trequarti, oppure portarsi più avanti e giocare all’altezza di Moncini. Al di là di quelli che saranno i singoli interpreti, il Brescia in casa della Sampdoria dovrà puntare soprattutto sulla personalità e sul coraggio. È questa la fertile base che potrebbe permettere alle Rondinelle di conquistare una vittoria che potrebbe rappresentare la vera svolta della stagione per Bisoli e compagni, confermando nel modo più eloquente che non solo la salvezza è a portata di mano, ma che, soprattutto, la squadra può e deve credere in un piazzamento playoff. Che si avvicinerebbe molto con una prova convincente e vincente oggi a “Marassi “.

(4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Mangraviti, Jallow; Bisoli, Pagherà (Van De Looi), Bertagnoli; Bjarnason, Bianchi; Moncini. All: Maran.

Luca Marinoni