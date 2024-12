Verso il modena. Bisoli squalificato: niente sfida da ex. Brescia alle prese con il mal di gol

La Serie B vivrà a breve l’ultima giornata del girone d’andata. Tra le partite in programma giovedì 26 merita un occhio di riguardo Brescia-Modena, che permetterà a Pierpaolo Bisoli di sfidare da avversario i gialloblù, la società che lo ha esonerato lo scorso 2 novembre, dopo la sconfitta patita a La Spezia.

In breve tempo l’ex centrocampista ha trovato una nuova squadra ed ora, dopo la brusca interruzione della collaborazione con i canarini, è impegnato a far ripartire le Rondinelle. Espulso nel recupero con la Salernitana, Bisoli non sarà sulla panchina biancazzurra contro i suoi ex giocatori, ma al momento l’allenatore bresciano è concentrato su un altro problema da risolvere.

Venerdì all’Arechi, contro la Salernitana, il Brescia ha ritrovato solidità in difesa, ma l’attacco non riesce ad incidere, tanto che con il nuovo tecnico sono maturati solo due 0-0. "La squadra - afferma Bisoli - comincia ad avere un’anima e lotta. Siamo ancora convalescenti, ma serve la costanza".

Se l’allenatore conferma la fiducia nel gruppo e attende che tutti i giocatori possano essere al massimo, i tifosi bresciani hanno perso nuovamente la pazienza e non solo contestano il presidente Cellino, ma chiedono alle Rondinelle in campo di fare di più.

Serve una vittoria convincente per sbloccare una situazione che si sta facendo sempre più delicata (i playout sono tre punti più in basso) e la gara con il Modena può essere l’occasione per deve offrire il regalo natalizio in grado di rilanciare le sorti del Brescia.